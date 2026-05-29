昨年６月に第１子出産を発表した、「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子（３９）が撮影でのオフショットをアップした。２９日までに自身のインスタグラムで「運動神経悪すぎて学校のテニス全然楽しくなかったけど何周もしてやっと楽しい笑」と明かし、テニスコートで白のウェア姿を披露。「今の楽しみは７月のファンミ」とつづった。優雅でキュートな姿にフォロワーは「かわいすぎるーー」「ポニテみちゃこ可愛すぎ」