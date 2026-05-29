■映画『山口くんはワルくない』スペシャル座談会が解禁7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）において、高橋恭平＆高橋ひかる（※高＝はしごだか）＆岩瀬洋志のスペシャル座談会映像が解禁した。『山口くんは“シンクロ”もワルくない 3人ぴったりチャレンジ！』と題して、3人は“以心伝心”を目指して質問の回答をシンクロさせられるか？というミッションに挑戦する