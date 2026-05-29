俳優・山崎育三郎とタレント・久本雅美が、きょう29日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55〜後1：55）に出演。軽井沢2人旅の模様を届ける。【番組カット】即席ミュージカルも息ぴったり！久本雅美&山崎育三郎軽井沢の至るところで“いっくんワールド”がさく裂。正午を知らせる鐘の音や、美しい白糸の滝、趣あるクラシックホテルの階段など、ロケーションに合わせてミュージカル界のプリンスが、歌声を惜しげ