NHK大阪放送局は29日、『鉄オタ選手権』（総合・関西地方／後7：57〜）を放送する。【画像】カッコいい！直通運転で使われる「ニューレッドアロー」のリニューアル車両お笑いコンビ・中川家による地元密着型鉄道クイズバラエティー。今回は、大阪の「阪堺電車」と「水間鉄道」をたっぷり堪能する。大阪市南部と堺市を結ぶ「阪堺電車」は“ちん電”の愛称で親しまれる路面電車。国内現役最古の車両や人気の低床車両も堪能。堺