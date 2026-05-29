高市早苗総理がこだわる「食料品の消費税ゼロ%」案。なかなか実現の道筋が見えないこの消費税問題について、街の人はどう見ているのか。【映像】波紋が広がった高市総理の発言（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、エコノミストの崔真淑氏の試算を交えつつ、テレビ朝日政治部の澤井尚子与党キャップと漫画家の瀧波ユカリ氏とともにこの問題について深掘りした。■「生きているうちに…」切実な街の声と減税に