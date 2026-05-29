28日、トランプ米大統領の肖像が入った紙幣を巡る米紙の記事を手にワシントンで記者会見するベセント財務長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は28日の記者会見で、トランプ大統領の肖像をあしらった250ドル紙幣の発行に向けて準備していると明らかにした。存命中の人物を紙幣に描くことは法律上できないが、建国250年記念の一環で発行を可能にする法案が議会で審議されているため、対応する。ただ、複数