きょう29日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00※関西ローカル）は人気コーナー「すち天ビルヂング〜都会の山を登るわよ！〜」を届ける。【番組カット】”立入禁止”京都タワーの扉の先に潜入するすっちー＆天才ピアニストすっちーと天才ピアニストが関西のあらゆるビルを山に見立てて登りまくる人気コーナー「すち天ビルヂング〜都会の山を登るわよ！〜」。一行は、京都市下京区にそびえるニデック