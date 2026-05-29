お迎えされたばかりの小さなワンコが、帰りの車の中でダンボール箱からそっと顔を覗かせて…？じーっと見つめてくるあまりにも愛らしい表情が、多くの人の心を掴んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で68万回以上再生を突破。「可愛い可愛い天使さん」「あざとくて可愛い♡」などのコメントが寄せられています。 【動画：子犬を飼った当日→帰りの車で『ダンボールの中』から覗いてきて…とんでもなく