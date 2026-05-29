あまりに可愛いスタンダードプードルさんの一幕が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で265万7000回再生を突破し、「子どもにしか見えない(笑)」「人間味あって好きw」「犬としての誇りと自覚は何処に行ったw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：サービスエリアで『疲れた』と駄々をこねる大型犬→『おんぶをおねだり』して…子どものような光景】 駄々をこね