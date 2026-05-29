先のイングランド代表戦でも貴重な決勝弾を決めた三笘(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）で、森保ジャパンは、日本代表史上初となるベスト8越えを果たせるか――。開幕が目前となり、緊張感がにわかに高まってきている。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像去る5月15日、森保一監督によって読み上げられた正式メンバー26人の顔ぶれは大半が、いわゆる「