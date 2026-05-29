年をとれば、物忘れは増えるもの。そう受け入れてはいないだろうか。実際、脳は50歳を過ぎると自然に萎縮していくことが知られている。だが一方で、同じように年齢を重ねても、最後まで思考力や記憶力を保ち続ける人がいるのも事実だ。両者の違いはどこにあるのか。元オックスフォード大の医学研究者であり、医学博士として脳と糖の関係を研究してきた下村健寿氏は、その鍵が「脳の使い方」にあると指摘する。下村氏の著書『糖毒脳