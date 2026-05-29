突然降ってきた急ぎの仕事。断りたいけど、断れない。結果、残業と休日出勤で乗り切る――そんな働き方をしていないだろうか。書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）では、アメリカの一流エンジニアたちが、上から降ってきた無茶な締め切りを見事に交渉するエピソードが描かれている。著者は、外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーとして働く福原たまねぎさん。同