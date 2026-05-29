「シリコンバレーの天才たちの群像劇に、ページをめくる手がとまらない」「この本を読まずして、現代の国際情勢は語れない」発売以来、そんな絶賛の声が続々集まっているのが、書籍『半導体戦争世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』（クリス・ミラー著、ダイヤモンド社刊）だ。本書は、スマートフォンなどの日用品から軍事兵器に至るまで、世界の命運を握る「半導体」をめぐる米中などの熾烈な覇権争いを圧倒的なスケー