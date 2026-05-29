評価が低い人は、能力が低いのではない。「評価につながる行動」を知らないだけだ。たとえば、エレベーターでは静かに立つ。それが当たり前だと思っていないだろうか。余計なことをしないほうがスマートだと考えている人も多い。しかし、その「何もしない」時間が、知らないうちに評価の差を生んでいるかもしれない。815社・17万人の“評価と行動の関係”を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、職場で評価されている人たちは