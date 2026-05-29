累計97万部突破『東大教授がおしえる やばい日本史』シリーズでマンガパートを担当している横山了一先生に、最新作『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』の刊行を記念してインタビューを行った。前編では、広告マンガの世界について話を聞いた。後編では、X（旧Twitter）やInstagram、TikTokなど、さまざまな特徴を持つプラットフォームの中で試行錯誤を重ねてきた横山先生に、SNSを舞台とする仕事術や発信との向き合い方につい