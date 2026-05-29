ナインティナイン岡村隆史（55）が一昨年から始めて3回目を迎えた舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」の初日公演が28日、東京・IMM THEATERで開催された。今年1月から吉本興業所属となった、元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）は、初出演ながら歌やダンス、さらに物語中でFIJIWARA原西や野性爆弾くっきー！から伝授されたギャグを、全力でやり切るなどして、観衆を爆笑させた。座長の岡村は「生