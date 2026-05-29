◇プロ野球セ･パ交流戦ソフトバンク8-4巨人（5月28日、東京ドーム）6回2アウト2塁の場面で、代打に送られた巨人のティマ選手は、5月25日に支配下となったばかり。ユニホームが間に合わず、平山功太選手の「69」をつけて試合に出場しました。これが1軍初出場。ソフトバンクのヘルナンデス投手のスライダーを右中間に運びます。抜けるかと思われた打球ですが、ここはセンターの周東佑京選手が持ち前の脚力で、スーパーキャッチ。初