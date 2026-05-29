狂言師の野村太一郎（36）が6月7日、京都観世会館で「第二回野村太一郎狂言の会京都公演〜京都東山ゆかりの狂言三番〜」を開催する。28日までに、都内で日刊スポーツのインタビューに応じ、同公演に向けた思いや、今月24日に36歳の誕生日を迎えたこれまでの歩み、今後の意気込みなどを語った。【高田文太】◇◇◇今回の公演のテーマは「初心者の方も親しみやすく」。“敷居が高い”という狂言に対する固定観