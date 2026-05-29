３歳世代の頂点を決するＧＩ日本ダービー（東京・芝2400ｍ）は、「牡馬三冠」初戦のＧ?皐月賞（中山・芝2000ｍ）組が圧倒的に強いレースだ。現に過去10年の結果を振り返れば、前走・皐月賞組が７勝（※2024年、レース直前で回避したダノンデサイルは除く。以下同）。馬券圏内（３着以内）に入った全30頭のうち、23頭が皐月賞組だ。となれば、今年のダービー（５月31日）においても中心視すべきは、前走・皐月賞（４月19日）