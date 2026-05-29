アイドルグループ「#Mooove!」のリーダー・姫野ひなのが、『ヤングチャンピオン』の表紙に登場した。148センチの小柄なスタイルと存在感から“トランジスタグラマー”の異名で注目を集める姫野が、沖縄ロケで新たな魅力を披露している。【写真】圧巻のスタイル！水着姿で登場する姫野ひなの姫野は「#Mooove!」で青色担当を務め、SNS総フォロワー数は200万人超。ABEMA『しくじり学園 放送室』やTikTokドラマ『ラブピクション』