動画配信サービス「Hulu」のオリジナルドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』に、俳優の藤木直人と奥田瑛二が出演することが明らかになった。物語の舞台となる東京・上野を牛耳る暴力団「千波組」の幹部と組長を演じる。【画像】主演の黒木メイサ本作は、2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズで知られる作家・深町秋生の人気警察小説「組織