きょう午前6時ごろに、東京メトロ銀座線・末広町−神田駅間の線路内で発煙が確認されました。その影響で、銀座線は銀座−浅草間で運転を見合わせています。東京メトロによりますと、午前5時59分に、乗務員から銀座線・末広町−神田駅間の線路内で「煙がまっている」と報告があったということです。現在、煙は収まっていて、消防が原因を調査しています。運転再開は午前8時ごろとなる見込みです。