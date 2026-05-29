プロ野球 セ・パ交流戦は28日、各地で6試合が行われました。首位タイ・西武はヤクルトと対戦。初回にカナリオ選手の先頭打者アーチなどでいきなり2点を先制します。さらに4回には長谷川信哉選手にも1本が飛び出すと、9回にはカナリオ選手の3点タイムリー2塁打と桑原将志選手のタイムリーなどで5点を追加。投げては先発の武内夏暉投手が6回100球を投げ、4安打、6奪三振、与四球2、無失点の好投。救援陣も無失点リレーでそのまま完封