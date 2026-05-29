28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、同日の阪神戦の日本ハム・水野達稀の走塁について言及した。0−1の3回一死一塁で水野がレフトへ二塁打を放ち二、三塁とすると、田宮裕涼のライト前にポトリと落ちる安打で、二塁走者の水野もスピードを緩めることなく逆転のホームイン。この走塁に館山氏は「内野が前進しているので、なんとか頭を越すバッティングなんですけど、水野選手の