約12年ぶり復活へ…受注時期やボディカラーが判明か!?日産が新型「ムラーノ」の日本導入に向けた動きを本格化させているようです。ここ最近、販売店関係者によるSNS投稿やネット上での案内情報が話題となっており、かつて国内市場でも存在感を放っていたラグジュアリーSUVの復活に注目が集まっています。すでに一部販売店では「まもなく注文受付開始」といった告知も確認されており、日本市場への再投入がいよいよ現実味を帯び