巨人は28日、ソフトバンクとの試合（東京ドーム）に4−8で敗戦。28日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、6回表の守備のミスについてズームアップ。一死一塁で今宮健太が放った打球は中堅手・キャベッジと左翼手・松本剛の間を抜け、同点。続く庄子雄大の適時打で勝ち越しを許し、相手に流れを渡すミスプレーとなった。解説の館山昌平氏は「オープン戦の時期ならまだ初めて入った選手もいるかもしれませんが、