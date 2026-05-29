難航していた工事に目処国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所は2026年4月23日、兵庫県洲本市（淡路島）で工事を進めている国道28号「洲本バイパス」が、2028年夏を目処に全線開通する見通しを発表しました。開通したらどう便利になるのでしょうか。国道28号は、神戸市中央区と徳島県徳島市を結ぶ、総延長約200kmの一般国道です。【画像】超便利!? これが淡路島「真ん中のバイパス」国道28号「洲本バイパス」の位置と