28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、同日のDeNA戦に先発したオリックス・エスピノーザの交代のタイミングについて言及した。エスピノーザは6回・97球を投げ無失点に抑えていたが、1−0の7回に登板した吉田輝星が京田陽太に逆転3ランを浴びた。エスピノーザは6勝目を逃し、オリックスも敗れた。番組MCの野村弘樹氏が「97球ですから、予定通りの交代と言えば交代かもしれないん