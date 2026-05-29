楽天は28日、中日との試合（バンテリンドーム）に1−2で敗戦。先発・瀧中瞭太は6回4安打・8奪三振・無死四球の好投も援護に恵まれなかった。28日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』ではこの日の瀧中の投球をピックアップ。解説の館山昌平氏は「（瀧中の投球）良かったですね。（打席の兼ね合いで交代に）これが交流戦なのかなといった感じでした。7回に打席が回ってきてしまって二死での打席だったので立っても良か