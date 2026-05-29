27日、水の入った容器を運ぶ人たち＝キューバ・ハバナ（AP＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは28日、キューバの体制が早ければ今夏にも崩壊する可能性に備え、トランプ米政権が混乱を想定した軍事対応計画に関する机上演習を行っていると報じた。トランプ大統領はキューバの反米姿勢の転換を狙って圧力を強めており、介入強化を示唆している。アクシオスによると、中南米を管轄する米南方軍が4月、キュ