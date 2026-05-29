◇プロ野球 交流戦 DeNA3-1オリックス(28日、横浜スタジアム)DeNAの京田陽太選手が逆転3ランを放ち、DeNAが勝利し、オリックス戦3連敗は免れました。試合後に相川亮二監督が京田選手の強みを語りました。東克樹投手のワイルドピッチで得点を許したDeNAは7回、代打で出場した京田選手がフォークをすくい上げライトスタンドへ逆転の3ランを放ち勝利をつかみました。相川監督は「3連敗というのは避けたいなかで苦しい展開のなかで代打