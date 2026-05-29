女性アイドルグループ、アップアップガールズ（2）の元メンバーでシンガー・ソングライターの吉川茉優（28）が28日夜、自身のXを更新。年内で芸能活動を終了することを発表した。事実上の引退とみられる。吉川はXに文書を添付。「この度、吉川茉優は年内をもちましてアーティスト活動を終了し、事務所を退所することをご報告させていただきます。これまで活動を続けてこられたのは、応援してくださった皆さま、支えてくださったス