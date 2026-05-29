高温に関する早期天候情報 気象庁が発表 気象庁は28日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 6月3日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。 東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部は6月3日頃から、高温に注意が必要です。 東海地方は？（愛知、岐阜、三重、静岡） ６月３日頃から かなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１