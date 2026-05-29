『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！ 大西陽羽が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！ 大西陽羽 ©カノウリョウマ／集英社 【プロフィール】大西陽羽（おおにし・あきは）2004年12月13日生まれ石川県出身身長162cm血液型＝A型特技＝お菓子作り趣味＝美術館、喫茶店巡りABEMA『今日、好きになりました。皐月編』（2022年）への出演で脚