元HKT48のメンバーとして人気を博した長野雅が、待望の1stイメージDVD『長野雅Elegance』（竹書房）を5月29日にリリース。ファン待望の、記念すべき初のグラビアイメージ作品への挑戦だ。 長野雅 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 作中で魅せる透明感のある美少女ぶりは、さすがの一言に尽きる。 長野雅 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 見