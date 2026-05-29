漱石の「ひのえうま差別」とは？今年は60年に一度の丙午（ひのえうま）の年。【写真を見る】夏目漱石の好みとは正反対で、“ひのえうまの娘”が大好きだった「超有名人」日本では江戸時代に「丙午生まれの女は男を食い殺す」という迷信が広がって以来、丙午女性は厳しい差別に遭ってきました。前回1966（昭和41）年の丙午では、前年に比べて出生数がなんと25％も減少。迷信だとわかっていても、周囲の声に影響されて女の子が生