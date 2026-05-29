東京メトロ銀座線は29日午前5時59分頃、末広町−神田駅間で線路内発煙のため、浅草−銀座駅間の上下線で運転を見合わせている。6時30分時点で銀座−渋谷駅間で折り返し運転を行っており、遅れが発生している。東京メトロによると、全線の運転再開見込みは8時頃。