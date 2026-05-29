UFOなど未確認異常現象への対応を検討している議員らが、政府に情報収集機能の集約などを提言しました。超党派の「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟」、通称「UFO議連」は28日、木原官房長官に提言書を手渡しました。提言では、アメリカのトランプ大統領の指示によるUFOなどの情報公開に触れ、「未確認異常現象をめぐる世界各国の急激な変化」を指摘しました。その上で、政府の情報収集と司令塔の機能を内閣官房に集