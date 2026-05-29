ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小幅に続伸し、前日比24.69ドル高の5万0668.97ドルで取引を終えた。終値としての最高値を連日で更新した。米イランの停戦合意延長への期待感から、買い注文が優勢だった。米政府関係者は28日、米国とイランの交渉担当者が60日間の停戦延長とイラン核問題の協議開始を目的とする覚書締結に暫定的に合意したと表明。ただイラン側か