カンボジア領事館の名誉領事が、約3億7000万円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。仙台国税局から申告漏れを指摘されたのは、「在仙台カンボジア王国名誉領事館」の田井進名誉領事です。関係者によりますと、田井名誉領事は自らの立場を利用して都内の飲食店経営会社など20社以上に所得隠しを指南していました。その見返りとして会社側から受け取っていた手数料を申告していなかったとして、2024年までの4年間で3億700