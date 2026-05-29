アメリカとイランの停戦の60日間延長などを盛り込んだ戦闘終結に向けた覚書にイランが合意の意向を示したと、アメリカ政府関係者が明らかにしました。アメリカ政府関係者は28日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、停戦を60日間延長し、核兵器開発問題を話し合うための覚書の締結に、イランが合意の意向を示したと明らかにしました。イラン側はすでに指導部の承認を得たとしていて、アメリカ側は現在、トランプ大統