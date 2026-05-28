仏発ニッチフレグランスブランド「ジュリエット ハズ ア ガン（Juliette has a gun）」が、バナナを主役にした新作フレグランス「バナナ ラッシュ オードパルファム」（50mL 1万8480円、100mL 2万5520円）を7月29日に発売する。【画像をもっと見る】バナナ ラッシュ オードパルファムは、甘く親しみのある果実であるバナナを再解釈し、洗練された香りへと昇華。熟したバナナとメープルシロップのブレンドで幕を開け、やがてク