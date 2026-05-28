「グラウンズ（grounds）」が、東京・原宿の直営店「grounds STORE 001」で体験型イベント「grounds Museum」を開催する。期間は6月17日から23日までで、入場料は無料。現在特設サイトで入場予約を受け付けている。【画像をもっと見る】同イベントでは、古民家を改装した直営店をグラウンズの「Museum」として再構成。会場を収集癖のある架空のOLの「実家」に見立て、彼女の個人的なストーリーやバックグラウンドに基づきなが