アメリカ発のステンレスボトルブランド「ハイドロフラスク（Hydro Flask）」が、ブランド初の日本限定コレクション「omomuki collection」を5月29日に発売する。これを記念し、抹茶カフェ「アトリエマッチャ（ATELIER MATCHA）」とコラボレーション。アトリエマッチャ銀座店では5月29日から6月12日まで、鎌倉店では6月13日から28日まで限定コラボドリンクとomomuki collectionを販売する。【画像をもっと見る】限定コレクショ