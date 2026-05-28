「ケイト（KATE）」が、まつげメイクアイテムの新商品を7月25日に発売する。トップコートタイプの「ラッシュグロウ」（1078円）、クリアブラックカラーのマスカラ「ラッシュクリア」（1078円）、ボリュームタイプのマスカラ下地「ラッシュマキシマイザーZ」（1430円）、ロングタイプのマスカラ下地「ラッシュマキシマイザー ロングアップ」（1430円）の全4品を揃え、多様なまつげの仕上がりに対応する。※価格はすべて編集部調べ