ラフォーレ原宿に、サッカーにフォーカスした期間限定ストア「アディダス FIFA ワールドカップ ストア at ラフォーレ原宿」がオープンする。期間は6月11日から21日まで。【画像をもっと見る】同ストアは、FIFA ワールドカップの開催に先駆け、「スポーツ」「音楽」「ファッション」など多様なカルチャーを通じてサッカーを楽しむことを目的に企画。店頭では、日本代表ユニフォームをはじめ、各国代表のユニフォームや、サッカ