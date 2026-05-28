東急百貨店が、「渋谷スクランブルスクエア内+Q（プラスク）ビューティー」「渋谷ヒカリエ ShinQs」「Dress Table by ShinQs ビューティー パレット」（SHIBUYA109渋谷店 1階）の、渋谷のビューティーエリア3拠点で、ビューティイベント「SHIBUYA BEAUTY JAM THE WEEKS 〜香りの2週間〜」を6月4日から17日まで開催する。【画像をもっと見る】6回目の開催となる今回は、近年急成長中のフレグランスカテゴリーにフォーカス。香り