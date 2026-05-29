きょう5月29日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、伝説の家政婦・志麻さんの新居改装にACEes・浮所飛貴、モグライダー・ともしげ、岩田絵里奈が参戦。今回は、母屋の縁側の床板を作っていく作業。二度目の参戦となる浮所の手先の器用さに、大工さんたちも「うまい！安定感抜群」と大絶賛。一方で、経験者の岩田、初挑戦のともしげは大苦戦!? 志麻さん自身も、ジブリ映画風の食糧庫作りに大奮闘！作業後