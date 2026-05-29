本日5月29日（金）よる7時放送の日本テレビ「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今宵も、世界各国のさまざまなミステリーからクイズを出題。世界中を震撼させたアメリカ大統領暗殺未遂事件…犯人はエリート一家に生まれ、大統領に対し政治的な思想や要求、因縁も