プロ野球セ・パ交流戦が28日、6試合が行われました。これで交流戦最初のカードが終了。3連勝をあげたのが、セ・リーグでは最下位に沈んでいる中日とパ・リーグの日本ハム、ロッテとなりました。一方、セ・リーグ首位の阪神と広島、パ・リーグの楽天が3連敗を喫しています。＜5月28日の交流戦結果＞◆中日 2-1 楽天勝利【中日】金丸夢斗(4勝4敗)敗戦【楽天】鈴木翔天(2敗)セーブ【中日】松山晋也(1敗8S)◆ソフトバンク 8-4 巨人勝利